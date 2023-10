Jamais le dernier pour dire tout haut ce qu’il pense tout bas, Jimmy Connors, après avoir pris connais­sance des récentes décla­ra­tions de Carlos Alcaraz à propos de son obses­sion pour Novak Djokovic, a tenu à prévenir le joueur espa­gnol lors de son dernier podcast, Advantage Connors.

« Alcaraz a dit que chaque fois qu’il allait à l’en­traî­ne­ment, chaque fois qu’il jouait, il pensait à Djokovic. Ma première pensée à ce sujet est que je peux le comprendre même si Alcaraz a battu Novak à Wimbledon et qu’il a été un peu une épine dans son pied. « Il faut faire atten­tion en disant cela, parce qu’a­lors vous vous préparez seule­ment pour un seul joueur. Et je comprends aussi que tu te dises que si je joue assez bien pour battre ce gars‐là, je serai capable de battre tous les autres aussi. Mais ce n’est pas forcé­ment vrai, parce que d’autres gars ont des jeux diffé­rents, comme il l’a vu avec Sinner, et la façon dont il joue est diffé­rente de celle de Novak ou de Medvedev. »