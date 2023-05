Alors que Novak a été aperçu entrain de taper la balle sans sa fameuse coudière, il y a des spécia­listes qui ne sont pas vrai­ment inquiets au sujet de sa capa­cité à être prêt pour Roland‐Garros. C’est le cas de Jimmy Connors.

« Ne pas se décou­rager est une chose impor­tante. Et Novak Djokovic est là depuis assez long­temps et il a tout gagné. 22 tour­nois du Grand Chelem à son actif, il sait ce que c’est que d’être dans ce genre de situa­tion. Il doit juste être préparé partout ailleurs pour y faire face. Je ne suis donc pas être trop inquiet à ce sujet. C’est aussi une ques­tion de confiance. Il n’a pas assez joué et il veut des matches, non seule­ment pour les répé­ti­tions et la pres­sion, mais aussi parce que la victoire engendre le succès. Après s’il arrive à se dire qu’il a fina­le­ment obtenu ce qu’il voulait même s’il n’a pas tout gagné alors il sera dans une bonne dynamique »