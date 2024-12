Dans le dernier épisode de son podcast, « Advantage Connors », la légende Jimmy Connors donne son avis sur l’as­so­cia­tion entre Novak Djokovic et son nouveau coach, Andy Murray. Et l’oc­tuple lauréat en Grand Chelem reste prudent.

« Je pense qu’il entre dans une zone de confort. Ils se sont affrontés, ils connaissent le jeu de l’autre, ils ont passé du temps ensemble, non seule­ment sur le court, en jouant de grands matchs, mais aussi en dehors du court. Il y a un moment dans la vie où si vous vous sentez à l’aise et détendu avec les gens qui vous entourent, cela vous permet de sortir et d’es­sayer de jouer votre meilleur tennis et de donner le meilleur de vous‐même. Plus on vieillit, plus il est diffi­cile de se surpasser. C’est donc peut‐être une bonne chose mais cela peut aussi ne durer qu’une semaine, on ne sait pas. »