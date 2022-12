Sanctionnés par l’Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis (ITIA) pour avoir avoir fait la promo­tion de DraftKings, un opéra­teur de paris spor­tifs, sur leurs réseaux sociaux pendant l’US Open, le capi­taine, Mardy Fish, et l’entraîneur de la Team USA, Bob Bryan, ont été défendu par leur compa­triote Jimmy Connors.

Dans son dernier podcast, l’an­cien numéro 1 mondial a donné son avis sur les jeux d’argent dans le monde du sport. Et il risque de se faire quelques ennemis…

« Qu’est‐ce qui est mauvais ? Veulent‐ils retourner en arrière ?. Cela (les paris) ne fait qu’im­pli­quer les gens et les inté­resser davan­tage à ce qui se passe avec les joueurs : à qui sont les meilleurs, comment ils s’af­frontent, et ainsi de suite. Je peux regarder le match et parier sur les points, les jeux, tout. Pourquoi lutter contre cela ? Je ne comprends pas le combat qu’ils mènent, avant de faire une confes­sion éton­nante puis­qu’il est évidem­ment interdit de parier sur ses propres matchs pour un sportif profes­sionnel. J’ai toujours parié sur moi. Je veux dire, à chaque fois que j’al­lais à Wimbledon, je pariais sur moi, quoi qu’il arrive. Et oui, si vous voulez m’avoir main­te­nant, allez‑y. Je m’en fous. »