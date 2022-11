A 35 ans, Novak Djokovic évolue à un niveau excep­tionnel. Et grâce à son hygiène de vie si spéciale et abso­lu­ment irré­pro­chable, il pour­rait conti­nuer de se battre pour les plus gros titres encore long­temps. Au cours du podcast Inside‐In, Jimmy Connors a comparé le Serbe à Tom Brady, le plus grand joueur de l’his­toire du foot­ball améri­cain, toujours sur les terrains à 44 ans.

« Il semble qu’il ait à nouveau toutes ses options et son corps de 35 ans n’est pas le corps de quel­qu’un de 35 ans. Je le vois faci­le­ment jouer pendant encore des années comme Tom Brady », a osé l’ex‐numéro 1 mondial.