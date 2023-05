En refu­sant de se faire vacciner, Novak Djokovic a accepté de manquer quelques tour­nois très impor­tants et donc de prendre du retard dans la course aux Grands Chelems contre Rafael Nadal. Lors du dernier épisode de son podcast « Advantage Connors », Jimmy Connors a exprimé son soutien pour le Serbe.

« Je soutiens le Djoker et voici pour­quoi. Je pense qu’il s’est fait avoir ces deux dernières années. Il a déjà prouvé ce qu’il était, il a remporté 22 tour­nois du Grand Chelem (soit autant que Rafael Nadal, ndlr). Il a déjà prouvé à quel point il est grand, mais on l’a empêché d’étendre son héri­tage. Je ne sais pas combien de temps il va jouer. Il peut jouer cette deuxième moitié d’année et une année de plus, puis dire ‘j’en ai fini’. On ne sait pas. J’espère qu’il va réussir cette raison et qu’il aura encore plus de succès », a déclaré la légende américaine.