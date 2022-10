Dans son podcast Advantage Connors aux côtés de son fils, Brett, Jimbo a évoqué l’évo­lu­tion du tennis et le style de joueur qui va survenir pour dominer le tennis mondial.

« Il va être inté­res­sant de voir où ce jeu va aller à partir de main­te­nant. Je sais qu’il a beau­coup changé depuis mon époque et la façon dont ils jouent, avec la puis­sance, les raquettes et le cordage. Je ne sais pas s’ils peuvent encore obtenir beau­coup plus de puis­sance. Ensuite, il y a l’hy­bride. Un joueur de tennis hybride qui comprend le jeu de puis­sance qu’ils ont aujourd’hui, et une sorte d’at­ti­tude « old school » qui ressemble plus à celle de Federer et Djokovic », a‑t‐il déclaré.