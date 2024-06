Tous les spécia­listes s’ac­cordent à dire que Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic sont les plus grands joueurs de tennis de l’his­toire. Pourtant, le Serbe a toujours joui d’une cote de popu­la­rité infé­rieure aux deux autres membres du Big 3.

Dans un entre­tien accordé à Tennis 365, Conor Niland, ancien 129e joueur mondial, estime que le recordman de titres en Grand Chelem a boule­versé le duel qui passion­nait les fans. Une tenta­tive d’ex­pli­quer le désa­mour suscité par le « Djoker ».

« Djokovic est l’élé­ment déclen­cheur de la riva­lité entre Federer et Nadal. C’est un peu comme si Federer et Nadal formaient un couple et que Novak était venu pour essayer de les séparer. C’est ainsi que certains fans de tennis semblent voir les choses. Le fait que Djokovic soit arrivé quelques années après eux lui a permis d’élever son niveau de jeu jusqu’à ce qu’il parvienne à les dépasser. Il n’est pas aimé, mais je pense que l’his­toire lui sera favo­rable. Lorsqu’il aura terminé, les gens réflé­chi­ront peut‐être à la spéci­fi­cité de Djokovic. Peut‐être que Djokovic nous surprendra et qu’il reviendra en tant que commen­ta­teur lors­qu’il aura terminé et que tout le monde aura une vision diffé­rente de lui. »