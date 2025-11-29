AccueilATPConstant Lestienne, l'un des rares joueurs à dominer Jannik Sinner dans les...
Constant Lestienne, l’un des rares joueurs à dominer Jannik Sinner dans les confron­ta­tions : « Pour faire le malin, je peux dire que mène 1–0. La vérité est que si je le joue demain, il me mettrait une petite fessée »

Thomas S
Qui peut se targuer aujourd’hui d’af­fi­cher un bilan positif face à Jannik Sinner en termes de confron­ta­tions ? Le Français, Constant Lestienne, ex‐48e mondial et redes­cendu 354e après plusieurs bles­sures, fait partie de ce petit comité de joueurs. 

Actuellement en plein cham­pionnat inter­clubs Pro A avec Boulogne‐sur‐Mer, le Français a évoqué avec humour cette victoire à une époque où l’Italien était encore loin de son niveau actuel. 

« Sinner, très bon joueur de tennis mais il n’a pas trop aimé mes varia­tions en 2018 : 7–6, 6–7, 7–5. Un break au dernier jeu. On peut dire aujourd’hui, Constant Lestienne‐Jannik Sinner : 1–0. On peut dire ça pour faire le malin. La vérité est que si je le joue demain, il me mettrait une petite fessée, peut‐être. »

Publié le samedi 29 novembre 2025 à 13:13

