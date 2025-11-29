Qui peut se targuer aujourd’hui d’afficher un bilan positif face à Jannik Sinner en termes de confrontations ? Le Français, Constant Lestienne, ex‐48e mondial et redescendu 354e après plusieurs blessures, fait partie de ce petit comité de joueurs.
Actuellement en plein championnat interclubs Pro A avec Boulogne‐sur‐Mer, le Français a évoqué avec humour cette victoire à une époque où l’Italien était encore loin de son niveau actuel.
🇫🇷 Constant Lestienne 1 – 🇮🇹 Jannik Sinner 0.— Tennis Legend (@TennisLegende) November 29, 2025
Les chiffres ne mentent pas.
📽️ Extrait du premier épisode de la saison 3 avec le Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer en Pro A. A regarder sur notre chaîne YT Tennis Legend Podcast (déjà 110 000 vues 🍿) pic.twitter.com/VsYcVMbKfz
« Sinner, très bon joueur de tennis mais il n’a pas trop aimé mes variations en 2018 : 7–6, 6–7, 7–5. Un break au dernier jeu. On peut dire aujourd’hui, Constant Lestienne‐Jannik Sinner : 1–0. On peut dire ça pour faire le malin. La vérité est que si je le joue demain, il me mettrait une petite fessée, peut‐être. »
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 13:13