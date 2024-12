La famille Tiafoe a fait quelques confi­dences à Yonex, le sponsor de Frances. Dans des propos rapportés par Tennis Uptodate, le 18e mondial s’est confié sur son rapport au tennis dans sa jeunesse, en expli­quant le rôle de son père. Ce dernier est lui revenu sur sa déci­sion de quitter le Sierra Leone, avant de se retrouver dans un club de tennis aux Etats‐Unis.

« Je me suis dit que si je venais ici, ce serait peut‐être mieux que là‐bas… J’ai travaillé dans le bâti­ment et travaillé à la construc­tion d’une académie de tennis. Je ne connais­sais rien au tennis. Une fois que nous avons terminé les travaux, ils m’ont donné du travail. J’étais un peu comme un agent d’en­tre­tien. Quand j’ai commencé ce travail j’ai eu un gros problème parce que je ne pouvais pas payer de baby‐sitter et que je devais emmener les enfants au travail. Ils jouaient donc au tennis parce qu’ils passaient du temps ici, et il fallait être bon. »