Après la victoire du jeune Jakub Mensik (19 ans) contre Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Miami, le rédac­teur en chef du site espa­gnol Punto de Break, José Moron, a partagé une réflexion inté­res­sante sur le tennis actuel.

Mucha gente dice que ahora el tenis es peor, porque no hay una domi­nancia como la de antes.



A dife­rencia de cuando estaba el Big 3, que ganaban el 95% de las cosas ellos tres, ahora, parece que cual­quiera (o, al menos, una docena de juga­dores) puede ganar un M1000, aunque los… pic.twitter.com/jCLbQrOaYK — José Morón (@jmgmoron) March 31, 2025

« Beaucoup de gens disent que le tennis est moins bon aujourd’hui, parce qu’il n’y a plus de domi­na­tion comme avant. Il semble aujourd’hui que n’im­porte qui (ou, au moins, une douzaine de joueurs) puisse gagner un Masters 1000, bien que les Grands Chelems semblent être le terri­toire de Sinner et Alcaraz, qui ont quelque chose de plus que les autres. Contrairement à l’époque de Federer, Nadal et Djokovic, qui battaient les autres avec une version infé­rieure, puis s’en­tre­tuaient, il semble que Sinner et Alcaraz aient égale­ment besoin de leur version à 100% pour battre l’autre, mais d’une version très proche de ces 100% pour battre les autres dans les tour­nois au meilleur des trois manches. Nous le consta­tons chez Carlitos, qui semble souf­frir le plus pour trouver sa meilleure version. Jannik lui ne descend guère en dessous de 90%. Aujourd’hui, le niveau moyen a beau­coup augmenté. C’est pour­quoi nous voyons tant de joueurs de haut niveau souf­frir dans les tour­nois importants. »