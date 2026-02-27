Interrogé par nos confrères de Punto De Break, José Faria a visiblement été impressionné par un certain Novak Djokovic qui l’a affronté l’an dernier à l’Open d’Australie. Le Portugais avait même eu l’audace de lui prendre un set.
« La profondeur de son jeu est impressionnante. On frappe fort, il joue en profondeur ; on frappe de l’autre côté, il enchaîne… et pourtant, je servais très fort, en variant mes services, mais ses retours sont dévastateurs. Il n’est pas comme Alcaraz ou Sinner, qui vous submergent et vous empêchent de jouer le match. Contre lui… quiconque connaît le tennis sait qu’il est absolument parfait. Il possède un toucher de balle exceptionnel. Il sent parfaitement le jeu : quand il sent qu’il doit prendre l’avantage, il fonce »
Cet hommage complète tous les autres qui confirment bien que le Serve va laisser une empreinte éternelle sur l’histoire de ce sport.
Publié le vendredi 27 février 2026 à 11:19