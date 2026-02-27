Interrogé par nos confrères de Punto De Break, José Faria a visi­ble­ment été impres­sionné par un certain Novak Djokovic qui l’a affronté l’an dernier à l’Open d’Australie. Le Portugais avait même eu l’au­dace de lui prendre un set.

« La profon­deur de son jeu est impres­sion­nante. On frappe fort, il joue en profon­deur ; on frappe de l’autre côté, il enchaîne… et pour­tant, je servais très fort, en variant mes services, mais ses retours sont dévas­ta­teurs. Il n’est pas comme Alcaraz ou Sinner, qui vous submergent et vous empêchent de jouer le match. Contre lui… quiconque connaît le tennis sait qu’il est abso­lu­ment parfait. Il possède un toucher de balle excep­tionnel. Il sent parfai­te­ment le jeu : quand il sent qu’il doit prendre l’avantage, il fonce »

Cet hommage complète tous les autres qui confirment bien que le Serve va laisser une empreinte éter­nelle sur l’his­toire de ce sport.