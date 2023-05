Duglas Cordero, prépa­ra­teur physique actuel de Dominic Thiem, des soeurs Fruhvirtova mais aussi de Juan Martin Del Potro, a répondu aux ques­tions de Punto de Break. Il donne notam­ment quelques détails sur l’état de forme de l’Autrichien, toujours à la recherche de son meilleur niveau.

« J’avais quelques doutes sur ses perfor­mances, je le voyais à 50–60% de son poten­tiel. Aujourd’hui, il n’est pas encore à 100 %, il se situe entre 85 % et 90 %, il a donc encore une marge de progres­sion. Et d’un point de vue physique, il ne souffre plus, mais il doit être à 100 % physi­que­ment pour riva­liser avec les meilleurs joueurs. Il ne s’agit pas seule­ment d’être capable de bien jouer un jour, mais de main­tenir un niveau de perfor­mance élevé pendant long­temps, d’être capable de jouer deux ou trois matches d’af­filée à un niveau d’in­ten­sité élevé. Nous ne pouvons pas nous faire de faux espoirs avec un seul match, donc avant Roland Garros, nous allons lui donner un autre bloc d’en­traî­ne­ments diffi­ciles. À Paris, il devrait être à 100 %. »