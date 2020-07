Crédit Photo : Clovis Museux

Nous avons joint hier Corentin Denolly qui a participé à deux étapes du Challenge Elite FFT.

Pour l’Isérois, cette compétition a été plus que du plaisir : « J’ai adoré. Enfin, on a pu tous se retrouver et taper dans la balle. Même si les niveaux de jeu étaient différents suivant la préparation physique que chacun s’était imposée pendant la « pause », personne n’a lâché un match, un point. L’ambiance était top, et la FFT a fait un travail remarquable »

Coté terrain, Corentin est aussi assez satisfait de sa prestation : « J’ai beaucoup bossé pendant le confinement donc je savais que j’était affûté. Je suis content de ce que j’ai produit. Maintenant, je ne sais pas vraiment quel sera mon programme. Il faut être patient. Les tournois Futures arrivent au compte goutte, et le niveau des quelques challengers sera trop élevé pour mon classement actuel »

Enfin, nous avons aussi abordé avec lui, l’épineux sujet du travail de l’ATP. Corentin est plus incisif et ne mâche pas ses mots : « Franchement, au début, c’était nickel. On recevait des mails, c’était régulier et précis. Aujourd’hui, ce n’est plus pareil. On a l’impression que l’on doit aller chercher l’information, que les médias sont mieux informés que nous, c’est quand même incroyable, je trouve ça pas normal »