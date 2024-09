Oh la surprise du jour, Petar Popovic et Corentin Moutet 🇫🇷 mettent fin à 2 ans de colla­bo­ra­tion.



Il y aura eu de belles périodes, au milieu de plusieurs bles­sures notam­ment le poignet.



Hâte de voir, l’un comme l’autre comment ils vont se retourner et avec qui. pic.twitter.com/611D7KbEsk