« Vous allez encaisser de l’argent avec le sang de millions d’Ukrainiens », a lâché l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky, ex‐31e mondial et coach d’Elina Svitolina au Masters, en réac­tion à à la parti­ci­pa­tion des Français Corentin Moutet, Adrian Mannarino et de l’Anglais Dan Evans à l’exhibition très contro­versée, Northern Palmyra Trophies, en Russie, financée par Gazprom, l’une des entre­prises d’état les plus impli­quées dans la guerre contre l’Ukraine.

Au cœur de la polé­mique, Corentin Moutet ne semble toute­fois pas parti­cu­liè­re­ment préoc­cupé par les critiques. À en croire les propos rapportés par le média russe Championnat après son premier match, disputé vendredi, le Français a surtout apprécié son expérience.

« C’était génial, je pense que j’ai joué à un bon niveau. C’était amusant, nous avons réalisé pas mal de superbes échanges. Il y avait beau­coup de spec­ta­teurs dans les tribunes, ce qui est parti­cu­liè­re­ment agréable. Je me suis donc tout simple­ment fait plaisir, c’était ma première parti­ci­pa­tion à ce tournoi, et ma première fois aux côtés d’Anastasia (Potapova, 28e mondiale, sa parte­naire en double, ndlr). Je me sens très bien, nous avons bien joué. Je suis heureux que nous ayons gagné et rapporté des points à l’équipe, c’est un excellent début, j’en suis ravi », a déclaré le 110e mondial, qui avait mis fin à sa saison le 24 octobre dernier en raison d’une bles­sure au poignet droit.