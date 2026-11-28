« Vous allez encaisser de l’argent avec le sang de millions d’Ukrainiens », a lâché l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky, ex‐31e mondial et coach d’Elina Svitolina au Masters, en réaction à à la participation des Français Corentin Moutet, Adrian Mannarino et de l’Anglais Dan Evans à l’exhibition très controversée, Northern Palmyra Trophies, en Russie, financée par Gazprom, l’une des entreprises d’état les plus impliquées dans la guerre contre l’Ukraine.
Au cœur de la polémique, Corentin Moutet ne semble toutefois pas particulièrement préoccupé par les critiques. À en croire les propos rapportés par le média russe Championnat après son premier match, disputé vendredi, le Français a surtout apprécié son expérience.
« C’était génial, je pense que j’ai joué à un bon niveau. C’était amusant, nous avons réalisé pas mal de superbes échanges. Il y avait beaucoup de spectateurs dans les tribunes, ce qui est particulièrement agréable. Je me suis donc tout simplement fait plaisir, c’était ma première participation à ce tournoi, et ma première fois aux côtés d’Anastasia (Potapova, 28e mondiale, sa partenaire en double, ndlr). Je me sens très bien, nous avons bien joué. Je suis heureux que nous ayons gagné et rapporté des points à l’équipe, c’est un excellent début, j’en suis ravi », a déclaré le 110e mondial, qui avait mis fin à sa saison le 24 octobre dernier en raison d’une blessure au poignet droit.
Publié le samedi 28 novembre 2026 à 09:58