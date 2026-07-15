Invité du podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club », le Français Corentin Moutet (40e mondial) a fait quelques déclarations intéressantes sur sa réputation et son comportement parfois limite sur le court.
« Je n’ai jamais compris pourquoi on passe pour le méchant si on est en colère quand on perd. Pour moi, les gens bizarres, ce sont ceux qui sourient après avoir perdu. De l’âge de sept ans jusqu’à environ seize ans, je n’ai pratiquement jamais perdu de match — peut‐être dix par an tout au plus. Je n’ai donc jamais appris à perdre. Pendant longtemps, cela a été très difficile pour moi, car quand les choses ont commencé à mal tourner, je ne comprenais pas ce qui se passait. La réalité, c’est qu’à un moment donné, on finit par perdre. Puis on perd encore, et encore, et encore. Personne ne m’avait jamais dit ça »
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 12:11