Invité du podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club », le Français Corentin Moutet (40e mondial) a fait quelques décla­ra­tions inté­res­santes sur sa répu­ta­tion et son compor­te­ment parfois limite sur le court.

« Je n’ai jamais compris pour­quoi on passe pour le méchant si on est en colère quand on perd. Pour moi, les gens bizarres, ce sont ceux qui sourient après avoir perdu. De l’âge de sept ans jusqu’à environ seize ans, je n’ai prati­que­ment jamais perdu de match — peut‐être dix par an tout au plus. Je n’ai donc jamais appris à perdre. Pendant long­temps, cela a été très diffi­cile pour moi, car quand les choses ont commencé à mal tourner, je ne compre­nais pas ce qui se passait. La réalité, c’est qu’à un moment donné, on finit par perdre. Puis on perd encore, et encore, et encore. Personne ne m’avait jamais dit ça »