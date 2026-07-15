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Corentin Moutet : « Je n’ai jamais compris pour­quoi on passe pour le méchant si on est en colère quand on perd. Pour moi, les gens bizarres, ce sont ceux qui sourient après une défaite »

Par
Baptiste Mulatier
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Invité du podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club », le Français Corentin Moutet (40e mondial) a fait quelques décla­ra­tions inté­res­santes sur sa répu­ta­tion et son compor­te­ment parfois limite sur le court. 

« Je n’ai jamais compris pour­quoi on passe pour le méchant si on est en colère quand on perd. Pour moi, les gens bizarres, ce sont ceux qui sourient après avoir perdu. De l’âge de sept ans jusqu’à environ seize ans, je n’ai prati­que­ment jamais perdu de match — peut‐être dix par an tout au plus. Je n’ai donc jamais appris à perdre. Pendant long­temps, cela a été très diffi­cile pour moi, car quand les choses ont commencé à mal tourner, je ne compre­nais pas ce qui se passait. La réalité, c’est qu’à un moment donné, on finit par perdre. Puis on perd encore, et encore, et encore. Personne ne m’avait jamais dit ça »

Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 12:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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