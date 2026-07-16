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Corentin Moutet : « Lors de mes débuts sur le circuit, je me disais : est‐ce que je suis dans le Truman Show ? Est‐ce qu’on joue tous la comédie ?’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Invité du podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club », le Français Corentin Moutet a d’abord fait quelques décla­ra­tions inté­res­santes sur sa répu­ta­tion et son compor­te­ment parfois limite sur le court.

Le 40e joueur mondial a ensuite confié avoir eu beau­coup de mal à s’ha­bi­tuer à la vie sur le circuit. 

« Quand je suis arrivé sur le circuit, je me suis soudain retrouvé face aux médias, aux événe­ments orga­nisés par les spon­sors, et il fallait sourire et dire que ma raquette était la meilleure. Ça n’avait aucun sens pour moi. Je me disais : ‘Est‐ce que c’est The Truman Show ? Est‐ce qu’on joue tous la comédie ?’ J’avais l’impression d’être juste un acteur dans ce monde. Personne ne vous apprend ça. Il faut l’apprendre tout seul. »

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 12:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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