Invité du podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club », le Français Corentin Moutet a d’abord fait quelques décla­ra­tions inté­res­santes sur sa répu­ta­tion et son compor­te­ment parfois limite sur le court.

Le 40e joueur mondial a ensuite confié avoir eu beau­coup de mal à s’ha­bi­tuer à la vie sur le circuit.

« Quand je suis arrivé sur le circuit, je me suis soudain retrouvé face aux médias, aux événe­ments orga­nisés par les spon­sors, et il fallait sourire et dire que ma raquette était la meilleure. Ça n’avait aucun sens pour moi. Je me disais : ‘Est‐ce que c’est The Truman Show ? Est‐ce qu’on joue tous la comédie ?’ J’avais l’impression d’être juste un acteur dans ce monde. Personne ne vous apprend ça. Il faut l’apprendre tout seul. »