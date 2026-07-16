Invité du podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club », le Français Corentin Moutet a d’abord fait quelques déclarations intéressantes sur sa réputation et son comportement parfois limite sur le court.
Le 40e joueur mondial a ensuite confié avoir eu beaucoup de mal à s’habituer à la vie sur le circuit.
« Quand je suis arrivé sur le circuit, je me suis soudain retrouvé face aux médias, aux événements organisés par les sponsors, et il fallait sourire et dire que ma raquette était la meilleure. Ça n’avait aucun sens pour moi. Je me disais : ‘Est‐ce que c’est The Truman Show ? Est‐ce qu’on joue tous la comédie ?’ J’avais l’impression d’être juste un acteur dans ce monde. Personne ne vous apprend ça. Il faut l’apprendre tout seul. »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 12:08