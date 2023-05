Dans son inter­view accordée à Tennis Magazine Allemagne, Corentin Moutet livre une analyse inté­res­sante sur les objec­tifs des patrons du tour et s’ex­prime égale­ment sur son admi­ra­tion pour Rafael Nadal.

« Il est parti­cu­lier dans tous les aspects : le jeu, la forme physique, la menta­lité. Il me montre qu’on peut être à la fois ambi­tieux, fier de ses perfor­mances et en plus humble. C’est une bonne combi­naison. Quand j’ai pu l’af­fronter en 2022 sur le court Philippe‐Chatrier de Roland‐Garros, le rêve d’un petit garçon s’est réalisé », a joli­ment déclaré le Français.