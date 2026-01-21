Corentin Moutet n’a pas sa langue dans sa poche et c’est aussi la raison pour laquelle il divise, outre son comportement parfois compliqué sur le court.
Qualifié pour le troisième tour de l’Open d’Australie où il sera opposé à Carlos Alcaraz, l’actuel 37 joueur mondial était l’invité du podcast, The Elevate House, avant le début du tournoi.
Et après avoir révélé qu’une saison de tennis lui coûtait entre 400 000 et 500 000 euros, le Parisien a évoqué l’impact trop souvent négatifs des médias vis‐à‐vis des joueurs français en prenant l’exemple de la génération précédente incarnée par Jo‐Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon.
« Les médias sont durs avec le tennis français, et je ne parle pas que de moi, ils sont très critiques. On est encensé quand on joue bien et l’inverse quand on joue mal. Il y a une culture de l’instant assez présente. Je le ressens vachement sur la génération d’avant, Gasquet, Tsonga, Simon, Monfils, qui ont fait des carrières exceptionnelles comme beaucoup en rêveraient. Et en fait les médias n’ont pas cessé de dire qu’ils n’ont pas gagné de Grand Chelem et que du coup, ils n’ont pas une belle carrière. Mais les gens ils y croient après. Quand je prends le taxi ou que je parle avec des gens dans des repas ils me disent, ‘mais comme ça se fait que les Français ne gagnent pas ?’. Je dis, ‘c’est parce que vous ne regardez pas, ils gagnent. Tsonga a fait finale à l’Open d’Australie, même Arnaud Clément. Ils ont tous fait demi‐finale en Grand Chelem, ils ont joué le Masters, ils ont été dans les 10 meilleurs du monde, dans leur sport. Évidemment qu’il auraient pu faire mieux et même eux, après leur carrière, se disent, ‘j’aurais bien aimé avoir un Grand Chelem’. Mais ce n’est pas donné à tout le monde. Et je pense que ce sont les médias qui créent ce truc‐là parce que ce n’est pas réel. Moi je n’ai aucun intérêt à dire que c’était une super génération, je ne suis pas un média, je n’ai rien à gagner. Mais c’est une réalité, c’étaient des sportifs exceptionnels et je trouve que les médias ne supportent pas assez leurs sportifs. »
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 18:08