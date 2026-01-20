AccueilATPCorentin Moutet : "Une saison de tennis me coûte entre 400 000...
Corentin Moutet : « Une saison de tennis me coûte entre 400 000 et 500 000 euros. Les joueurs paient tout, sauf une chose… »

Qualifié pour le deuxième tour de l’Open d’Australie et opposé ce mercredi au qualifié améri­cain, Zheng, Corentin Moutet est devenu ces derniers mois l’un des meilleurs joueurs fran­çais du circuit. 

Avant ses débuts à Melbourne, l’ac­tuel 37e mondial était l’in­vité du podcast, The Elevate House, où il a été inter­rogé sur le coût d’une saison de tennis sur le circuit prin­cipal. Et sa réponse risque d’en étonner plus d’un. 

Combien coûte une saison de tennis de Corentin Moutet ? « De manière précise, je ne sais pas. Mais pour donner une four­chette, sachant que pour moi c’est spécial parce que je voyage avec beau­coup de monde, j’ai vrai­ment envie d’être bien entouré donc j’in­vestis beau­coup dans ma carrière, je dirais 400, 500 000 euros. On paye tout aussi. Pour notre équipe, on paie tous les hôtels, les dépla­ce­ments, leurs salaires, évidem­ment, la nour­ri­ture. Il n’y a que pour nous (les joueurs), on ne paie pas l’hôtel. Mais tout le reste est à nos frais, c’est pour cela qu’il y a beau­coup de dépenses. »

