Qualifié pour le deuxième tour de l’Open d’Australie et opposé ce mercredi au qualifié américain, Zheng, Corentin Moutet est devenu ces derniers mois l’un des meilleurs joueurs français du circuit.
Avant ses débuts à Melbourne, l’actuel 37e mondial était l’invité du podcast, The Elevate House, où il a été interrogé sur le coût d’une saison de tennis sur le circuit principal. Et sa réponse risque d’en étonner plus d’un.
Combien coûte une saison de tennis de Corentin Moutet ? « De manière précise, je ne sais pas. Mais pour donner une fourchette, sachant que pour moi c’est spécial parce que je voyage avec beaucoup de monde, j’ai vraiment envie d’être bien entouré donc j’investis beaucoup dans ma carrière, je dirais 400, 500 000 euros. On paye tout aussi. Pour notre équipe, on paie tous les hôtels, les déplacements, leurs salaires, évidemment, la nourriture. Il n’y a que pour nous (les joueurs), on ne paie pas l’hôtel. Mais tout le reste est à nos frais, c’est pour cela qu’il y a beaucoup de dépenses. »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 19:33