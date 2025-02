Invité dans la célèbre Boite à ques­tions de Canal Plus, Corentin Moutet a proposé des solu­tions pour que le tennis évolue avec son temps. Les « anciens » ne vont pas forcé­ment adhérer à son projet.

« Je suis pour que le tennis devienne plus acces­sible aux gens, moins complexe, moins sectaire. J’ai envie de dire même que l’on donne accès à plus de personnes. Je pense qu’il faut que ce soit plus un show, plus une manière de s’ex­primer même pour les gens et surtout qu’ils puissent prendre plus de plaisir. Je les trouve trop bridés quand ils regardent des matchs de tennis. Je suis pour qu’il y ait plus d’am­biance, qu’il y ait de la nour­ri­ture dans les stades, qu’il y ait de la musique. Je suis pour que cela vive »