Comme tous les joueurs ou presque des Balkans, Borna Coric a accordé à Sportklub un long entretien en mode radio. Il revient sur l’Adria Tour, mais ce n’est pas le coeur de l’entretien.

En effet, le joueur croate évoque sa carrière qui est un peu « spéciale » puisqu’on lui prédisait très tôt le meilleur.

Selon lui, le chemin est encore long. Son constat sur ses fameuses prédictions et la pression qui en découle est d’ailleurs assez implacable : « Je ne peux pas dire que cela a créé une pression supplémentaire sur moi, car je ne l’ai pas du public ou de mes parents. Je ne peux donc pas le sentir. J’ai la pression que je me la mets quand je me regarde dans le miroir. A ce moment précis, il s’agit pour moi de savoir si j’ai tout fait pour être le meilleur. Je pense d’ailleurs que c’est ce qui s’est passé et ce qui arrive à de nombreux joueurs, vous vous habituez à entendre que vous êtes le meilleur, que vous êtes le prochain Novak Djokovic, ou le prochain Roger Federer. Les gens commencent à prévoir pour vous et puis la réalité vous rattrape. Quand je suis passé de la 33ème place à la 20ème en 18 mois à l’âge de 18 ans, je me souviens avoir pensé alors que la suite logique serait que j’atteigne assez vite le Top 10. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, je sais maintenant que ce n’est pas automatique, que je dois continuer à travailler et à progresser. »