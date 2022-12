Après avoir remporté le trophée du come‐back de l’année 2022, Borna Coric a répondu aux ques­tions du All Court Tennis Club. Il s’est notam­ment exprimé sur le Big 3, contre qui il a gagné au total cinq matchs sur quinze.

« C’est un honneur de jouer contre eux. Je me suis égale­ment très bien débrouillé contre eux. J’ai souvent dit que j’ai­mais les grandes foules et les grandes stades. Quand vous jouez contre eux, c’est une garantie. C’est étrange main­te­nant que Federer est parti, mais ce sera aussi un peu plus facile pour beau­coup de joueurs. Il a fait des choses incroyables pour le sport. »