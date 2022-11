Tombeur de Roberto Bautista Agut ce mercredi lors du premier match de la rencontre de Coupe Davis entre l’Espagne et la Croatie, Borna Coric, qualifié pour les demi‐finales suite à la victoire de Marin Cilic contre Carreno Busta, est revenu en confé­rence de presse sur sa fameuse épaule opérée et qui semble toujours le faire souf­frir après être resté éloigné des courts pendant un an.

« J’ai très bien servi, je ne pense pas avoir servi comme ça depuis Cincinnati, peut‐être mon premier match à Tokyo. Dans l’en­semble, j’ai joué très intel­li­gem­ment, en sachant quand atta­quer et quand défendre. Aujourd’hui, j’étais très nerveux avant le match. Après l’opé­ra­tion, je ressens encore une certaine douleur, je savais que ça allait être comme ça, mais ça ne peut pas être pire. Je sais ce que je dois faire pour contrôler cette douleur. »