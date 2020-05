Borna Coric n’a pas encore le palmarès que certains spécialistes lui prédisaient mais il reste un joueur talentueux qui veut travailler pour progresser. Si ces victoires face à Roger Federer à Halle et Shangaï sont les meilleurs souvenirs de sa carrière avec également sa victoire en coupe Davis, il accepte qu’on lui reproche de faire un blocage contre Novak Djokovic : « C’est vrai que face à Novak, je n’y arrive pas. Parmi le fameux Big Three, c’est face à lui que j’éprouve le plus de problèmes. Je pense que c’est parce que nous avons un jeu assez similaire, tactiquement je ne trouve pas la faille. En fait, je fais tout comme lui mais un peu moins bien et au final cela fait la différence. Mais je ne baisse pas les bras et mon ambition est toujours la même, parvenir à atteindre le top 10 même si j’ai conscience que je dois encore m’améliorer pour prétendre à cela »

Rappel des statistiques de Borna Coric contre le Big Three

Face à Novak Djokovic : 0-3

Face à Roger Federer : 2-4

Face à Rafael Nadal : 2-2