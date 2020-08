Interrogé par l’ATP, Borna Coric a balayé l’actualité, depuis l’arrêt du circuit ATP jusqu’à une reprise maintenant imminente. Le Croate a d’abord détaillé son « confinement » : « Après avoir appris l’annulation d’Indian Wells, j’ai pris 10 jours de repos puis je suis reparti à l’entraînement. Après, autour de la date à laquelle aurait dû se dérouler Roland-Garros, j’ai joué quelques exhibitions. Malheureusement, j’ai attrapé le Coronavirus et je n’ai rien pu faire pendant deux semaines et demi. Depuis que je suis remis, j’ai eu 5 ou 6 semaines de préparation, je me sens prêt aujourd’hui. »

Le 33e joueur mondial a également donné son avis sur les effets de l’interruption selon les générations : « Je pense que cela favorisera légèrement les joueurs plus expérimentés, mais cela va être intéressant de voir qui a travaillé le plus dur ces derniers mois, qui prendra le meilleur départ.«