Borna Coric a accordé un entretien à Tennis Magazin allemand où il est interrogé sur les personnes qui ont compté pour lui. Le Croate de 23 ans, qui pointe au 33e rang mondial, raconte comment Goran Ivanisevic l’a aidé dans sa carrière : « Quand j’avais 13 ans, je n’avais pas d’entraîneur et je me sentais un peu perdu. Je ne jouais pas bien. En plus, je m’étais cassé le bras et je me suis fait opérer à deux reprises. Goran a été là pour moi au pire moment de ma carrière. Il m’a ensuite formé pendant environ un an. Nous échangeons encore régulièrement sur des idées.«

Même s’il est aujourd’hui coach de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic n’oublie donc pas les joueurs de son pays. Le lauréat de Wimbledon 2001 avait conduit Marin Cilic au succès lors de l’US Open 2014.