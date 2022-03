De retour à la compé­ti­tion sur le Masters 1000 d’Indian Wells après un an d’ab­sence suite à une grosse opéra­tion à l’épaule et à une longue réédu­ca­tion, Borna Coric a été inter­rogé par le jour­na­liste Sasa Ozmo sur les conseils qu’il donne­rait à un jeune joueur qui débute sur le circuit. Et forcé­ment, le Croate a quelque regrets par rapport à sa gestion de son début de carrière.

« En regar­dant les choses de mon point de vue actuel, je regrette de ne pas avoir été capable de rassem­bler une meilleure équipe quand j’étais plus jeune. D’un autre côté, le tennis est un cirque – beau­coup de gens, beau­coup d’en­traî­neurs – donc il est vrai­ment diffi­cile d’éva­luer qui est vrai et qui est faux. C’est pour­quoi je ne peux pas vrai­ment m’en vouloir, surtout parce que j’étais très jeune, mais je le regrette néan­moins. C’est pour­quoi je pense que pour les jeunes joueurs, il est essen­tiel d’être conscient de l’ori­gine des problèmes futurs, lors­qu’il y a beau­coup de kilo­mètres derrière eux. Par exemple, si j’avais fait un bon scan de mon épaule à 18 ans, je ne pense pas que j’en serais arrivé là. Si j’avais su ce qui se passait avec mon épaule, j’au­rais fait des exer­cices en consé­quence. Je suis presque sûr que cela ne serait pas arrivé, ou que cela arri­ve­rait dans dix ans, et j’ai des problèmes d’épaule depuis l’âge de 23 ans. »