Borna Coric est l’un des rares joueurs à avoir dominé Roger Federer sur herbe. C’était en finale à Halle en 2018. Interrogé par nos confrères de TennisHead sur le sujet, le Croate a été clair : « Je ne vais pas vous dire que ce ne fut pas un moment magique de ma carrière mais paradoxalement je n’ai jamais revu ce match, peut-être quelques points, mais rien de plus. En fait, je regarde rarement mes succès mais plus mes défaites car cela me permet de progresser. Je sais que cela peut paraître spécial mais je suis comme ça. Quand je perds, je veux comprendre pourquoi et pouvoir progresser en corrigeant mes erreurs. »