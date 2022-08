Coric : « Quand vous êtes dans le top 30, vous pouvez vous permettre d’être un peu négligent »

Au cours d’une inter­view accordée à Tennis Majors, le reve­nant Borna Coric, récent vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati, évoque la diffi­culté de remonter au clas­se­ment. Absent du circuit pendant un an entre 2021 et 2022 à cause d’une bles­sure à l’épaule, le Croate a multi­plié les défaites puis cravaché sur le circuit Challenger avant de retrouver son meilleur niveau et de remporter fina­le­ment le plus beau titre de sa carrière, à 25 ans.

« Quand vous êtes dans le top 30, vous pouvez peut‐être vous permettre d’être un peu négligent. Il vous faut un ou deux bons tour­nois, quelques tirages un peu ouverts et vous pourrez rester à la même place, plus ou moins. Mais quand vous tombez dans les 200–250 premiers, comme je l’ai fait, vous devez travailler trois fois plus dur pour remonter », a expliqué honnê­te­ment celui qui occupe désor­mais la 29e place mondiale.