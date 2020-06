Borna Coric a accordé un long entretien au site italien Ubitennis. Le Croate de 23 ans (33e) a d’abord fait le point sur son confinement : « Dès que la pandémie a commencé, je suis allé à Split, où j’ai loué une maison et j’y ai installé ma propre salle de sport. J’ai travaillé physiquement pendant cinq semaines, en ne jouant au tennis que quelques fois. J’ai ensuite pris une semaine de repos et je suis allé à Zadar, à deux heures de Zagreb, et j’ai participé à un camp d’entraînement de deux semaines. »

Interrogé ensuite sur la reprise possible en Europe, le natif de Zagreb préfère temporiser : « J’ai entendu de nombreuses options, mais pour l’instant, je vais utiliser ce temps pour moi, faire des choses que je n’ai jamais eues l’occasion de faire comme profiter de l’été en Croatie. » Enfin, celui qui a été 12e mondial en novembre 2018 a fait part de son rêve : « J’aimerais gagner Wimbledon en battant Roger en finale. Peut-être l’année prochaine… »