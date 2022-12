Au cours d’une inter­view accordée à Arab News, Borna Coric a encensé le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire, Carlos Alcaraz.

« Ce qu’il fait est abso­lu­ment incroyable. C’est très positif pour lui qu’il ait une si bonne équipe autour de lui. Ils savent ce qu’ils doivent faire pour le main­tenir au même niveau, et rester en haut du clas­se­ment. C’est un joueur fantas­tique, un talent fantas­tique et je sais que c’est un très bon gars, je le connais assez bien. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va rester au sommet. Si vous me le demandez, je suis convaincu que je n’au­rais pas été capable de gérer ce qu’il gère à son âge. »

A noter que les deux hommes ne se sont pour le moment jamais affrontés.