Dans un papier très bien docu­menté de notre confrère Romain Lefebvre dans l’Equipe, on peut lire quelques réac­tions des anciens cham­pions comme Henri Leconte ou encore Sébastien Grosjean au sujet de l’ar­rivée au sommet à 19 ans d’Holger Rune. Mais c’est l’ana­lyse d’Alizé corne présent au bord du court égale­ment qui est la plus croustillante.

« Alcaraz et Rune sont de la même année, c’est ça. Ca me fait marrer parce que j’ai l’im­pres­sion qu’on va revivre les années Djoko‐Nadal avec eux. Avec un petit peu le sale tempé­ra­ment, le côté polé­mique de Rune et puis Alcaraz qui est quand même un petit nadal, qu’il le veuille oun non. Ca va etre super de voir évoluer cette riva­lité au fil des années »