Il semble bien qu’une opéra­tion soit menée pour redorer le blason de Stefanos Tsitsipas.

Après Nicolas Mahut dans les colonnes de l’Equipe alors qu’au­pa­ra­vant il avait été un peu plus précis chez nous, c’est au tour de la Française de préciser les choses : « Stefanos est une belle personne et un formi­dable ambas­sa­deur de notre sport. Cette polé­mique n’est pas juste et surfait »

Si côté bleu‐blanc‐rouge, on sort donc des argu­ments inat­ta­quables, du côté de New‐York, la tension n’est pas retombée.

Alexander a précisé par exemple après son match face à Sock qu’il était parvenu à se changer en une minute et trente secondes.

Faisant suite à un post de Patrick Mouratoglou, la Tricolore a tenu à défendre le Grec.