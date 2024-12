Conseiller spécial de Lorenzo Musetti, Corrado Barazzutti, ex‐7e mondial, a expliqué pour le site OA Sport qu’Holger Rune était pour l’ins­tant le seul à pouvoir entrer dans la danse avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Je suis convaincu qu’Holger Rune est le mieux armé pour cela. Il a le jeu, la prépa­ra­tion physique et l’envie d’arriver. Et puis je crois aussi en Musetti, évidem­ment, aussi pour ses qualités. Dans l’état actuel des choses, je crois toujours que Sinner et Alcaraz sont un peu seuls », a expliqué le tech­ni­cien italien.

Il est vrai que la ques­tion se pose concer­nant les concur­rents au duo magique. Rune pour­rait donc émerger car il semble que le retour de son coach de toujours, Lars Christensen, ait été un bon choix.