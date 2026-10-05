Absent depuis son sacre à Wimbledon 12 juillet dernier, Jannik Sinner a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre).

Alors que le mystère grandit, et que l’inquiétude grimpe dans le même temps, le silence du numéro 1 mondial commence à frus­trer les fans et obser­va­teurs de l’autre côté des Alpes.

L’ancien 7e joueur mondial et vain­queur de la Coupe Davis en 1976, Corrado Barazzutti, a fait passer un message à son compa­triote italien dans les colonnes de La Repubblica.

Barrazzutti a @repubblica : “Dopo aver rinun­ciato a Pechino, era logico che Jannik facesse altret­tanto con Shanghai. Tra i due tornei c’è di mezzo solo una setti­mana, se non sei a posto come fai a ripren­derti in così poco tempo ? Fosse stato davvero dispo­ni­bile per Shanghai, avrebbe usato Pechino come tappa di avvi­ci­na­mento. No, non sono sorpreso. Però po’ più di tras­pa­renza nella comu­ni­ca­zione, da parte del suo staff, sarebbe meglio. Tutti questi silenzi : perché ? Non c’è niente di male a dire le cose alla luce del sole, baste­rebbe un medico che spie­gasse : ha questo problema fisico, dovrà curarsi così e colà, rien­trerà ragio­ne­vol­mente per una certa data”. Invece dobbiamo accon­ten­tarci di qualche post sui social, ogni tanto.Intendiamoci, capisco benis­simo che sia una scelta precisa e non la discuto : vogliono proteg­gere la privacy del gioca­tore. Del resto, era successo un po’ anche con Alcaraz : nessuno sa esat­ta­mente cosa gli sia acca­duto al polso destro. Con Sinner sono stati ancora più crip­tici : niente di male, ma poi la gente finisce per specu­lare.Sarebbe bello sapere quali siano le sue reali condi­zioni. Qualcuno sostiene sia clini­ca­mente guarito, ma dentro di sé non si senta al 100% e allora prefe­risca rinviare : una ques­tione mentale ? Sciocchezze. Anche quest’anno ha raggiunto la piena forma nel corso dei tornei (penso a quel suda­tis­simo primo turno di Wimbledon con Kecmanovic, e a quello dell’anno prece­dente con Dimitrov). No, sono convinto che si tratti di un problema fisico non ancora risolto. Non so se sia una valu­ta­zione sua o del team, ma credo faccia bene a pren­dere tempo se non si sente ancora a posto : a volte è impor­tante rallen­tare, ascol­tare il proprio corpo” — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 4, 2026

« Après avoir renoncé à Pékin, il était logique que Jannik fasse de même pour Shanghai. Il n’y a qu’une semaine entre les deux tour­nois : si tu n’es pas en forme, comment peux‐tu te remettre en si peu de temps ? S’il avait vrai­ment été dispo­nible pour Shanghai, il aurait utilisé Pékin comme étape de prépa­ra­tion. Non, je ne suis pas surpris. Mais un peu plus de trans­pa­rence dans la commu­ni­ca­tion, de la part de son équipe, serait préfé­rable. Tout ce silence : pour­quoi ? Il n’y a rien de mal à dire les choses au grand jour ; il suffi­rait qu’un médecin explique : ‘Il a tel problème physique, il devra suivre tel ou tel trai­te­ment, et il devrait faire son retour à une date raison­nable.’ Au lieu de cela, nous devons nous contenter de quelques publi­ca­tions sur les réseaux sociaux, de temps en temps. Entendons‐nous bien, je comprends très bien qu’il s’agisse d’un choix déli­béré et je ne le remets pas en cause : ils veulent protéger la vie privée du joueur. D’ailleurs, cela s’était un peu produit aussi avec Alcaraz : personne ne sait exac­te­ment ce qui lui est arrivé au poignet droit. Avec Sinner, ils ont été encore plus énig­ma­tiques : il n’y a rien de mal à cela, mais les gens finissent par spéculer. »