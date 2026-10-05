Absent depuis son sacre à Wimbledon 12 juillet dernier, Jannik Sinner a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre).
Alors que le mystère grandit, et que l’inquiétude grimpe dans le même temps, le silence du numéro 1 mondial commence à frustrer les fans et observateurs de l’autre côté des Alpes.
L’ancien 7e joueur mondial et vainqueur de la Coupe Davis en 1976, Corrado Barazzutti, a fait passer un message à son compatriote italien dans les colonnes de La Repubblica.
Barrazzutti a @repubblica : “Dopo aver rinunciato a Pechino, era logico che Jannik facesse altrettanto con Shanghai. Tra i due tornei c’è di mezzo solo una settimana, se non sei a posto come fai a riprenderti in così poco tempo ? Fosse stato davvero disponibile per Shanghai, avrebbe usato Pechino come tappa di avvicinamento. No, non sono sorpreso. Però po’ più di trasparenza nella comunicazione, da parte del suo staff, sarebbe meglio. Tutti questi silenzi : perché ? Non c’è niente di male a dire le cose alla luce del sole, basterebbe un medico che spiegasse : ha questo problema fisico, dovrà curarsi così e colà, rientrerà ragionevolmente per una certa data”. Invece dobbiamo accontentarci di qualche post sui social, ogni tanto.Intendiamoci, capisco benissimo che sia una scelta precisa e non la discuto : vogliono proteggere la privacy del giocatore. Del resto, era successo un po’ anche con Alcaraz : nessuno sa esattamente cosa gli sia accaduto al polso destro. Con Sinner sono stati ancora più criptici : niente di male, ma poi la gente finisce per speculare.Sarebbe bello sapere quali siano le sue reali condizioni. Qualcuno sostiene sia clinicamente guarito, ma dentro di sé non si senta al 100% e allora preferisca rinviare : una questione mentale ? Sciocchezze. Anche quest’anno ha raggiunto la piena forma nel corso dei tornei (penso a quel sudatissimo primo turno di Wimbledon con Kecmanovic, e a quello dell’anno precedente con Dimitrov). No, sono convinto che si tratti di un problema fisico non ancora risolto. Non so se sia una valutazione sua o del team, ma credo faccia bene a prendere tempo se non si sente ancora a posto : a volte è importante rallentare, ascoltare il proprio corpo”— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 4, 2026
« Après avoir renoncé à Pékin, il était logique que Jannik fasse de même pour Shanghai. Il n’y a qu’une semaine entre les deux tournois : si tu n’es pas en forme, comment peux‐tu te remettre en si peu de temps ? S’il avait vraiment été disponible pour Shanghai, il aurait utilisé Pékin comme étape de préparation. Non, je ne suis pas surpris. Mais un peu plus de transparence dans la communication, de la part de son équipe, serait préférable. Tout ce silence : pourquoi ? Il n’y a rien de mal à dire les choses au grand jour ; il suffirait qu’un médecin explique : ‘Il a tel problème physique, il devra suivre tel ou tel traitement, et il devrait faire son retour à une date raisonnable.’ Au lieu de cela, nous devons nous contenter de quelques publications sur les réseaux sociaux, de temps en temps. Entendons‐nous bien, je comprends très bien qu’il s’agisse d’un choix délibéré et je ne le remets pas en cause : ils veulent protéger la vie privée du joueur. D’ailleurs, cela s’était un peu produit aussi avec Alcaraz : personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé au poignet droit. Avec Sinner, ils ont été encore plus énigmatiques : il n’y a rien de mal à cela, mais les gens finissent par spéculer. »
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 11:14