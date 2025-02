Récemment inter­viewé par nos confrères argen­tins de La Nacion, l’Italien et ancien 7e joueur mondial, Corrado Barazzutti, a donné son avis sur le phéno­mène Jannik Sinner, numéro 1 mondial et lauréat d’un troi­sième Grand Chelem à l’Open d’Australie.

« Pour l’ins­tant, c’est un extra­ter­restre. Il n’est pas bon, il est génial ! Il joue au niveau d’un jeune Djokovic, d’un jeune Nadal, d’un jeune Federer. Le problème, c’est que les autres joueurs ne sont pas à son niveau. Alcaraz, quand il joue bien, est le seul à pouvoir riva­liser avec Sinner, qui n’a pas de hauts et de bas, c’est sa force. Il gagne même quand il ne joue pas bien. Il joue le meilleur tennis du monde. Medvedev et Tsitsipas ne jouent plus très bien. Nous atten­dons Rune, il est jeune. Djokovic est en train de dispa­raître. Les jeunes joueurs qui peuvent se rappro­cher sont Musetti, Rune, Shelton, les Tchèques Mensik et Machac, le Brésilien Fonseca ; ce sont les nouveaux joueurs qui vont prendre la place de Tsitsipas, Rublev, Medvedev, Ruud. Nous verrons si les jeunes atteignent le niveau de Sinner, sinon Jannik va gagner d’ici à… Il a un mental très fort. »