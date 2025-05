En attei­gnant la finale de Monte‐Carlo, et plus récem­ment les demi‐finales sur le Masters 1000 de Madrid, Lorenzo Musetti confirme qu’il est enfin devenu un joueur constant, capable de regarder droit dans les yeux les cadors du circuit. De meilleurs résul­tats qui vont en adéqua­tion avec sa volonté de porter son jeu en faveur de l’ef­fi­ca­cité, au détri­ment de l’es­thé­tisme.

Une mue appré­ciée par Corrado Barazzutti. Pour l’an­cien 7e joueur mondial, le médaillé de bronze à Paris peut menacer prochai­ne­ment la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Après Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, il y a en pers­pec­tive Jack Draper, Joao Fonseca, Jakub Mensik et d’autres. Ici, Lorenzo est parmi eux. Comme eux, il peut aspirer à devenir le plus fort du monde. Pourquoi n’essaierait‐il pas ? Il prouve sa valeur, mais surtout une extra­or­di­naire capa­cité à s’amé­liorer. Il a déjà franchi une étape fonda­men­tale : rééqui­li­brer son talent par un « tennis » plus concret. Lorenzo a toujours été un joueur au poten­tiel impor­tant. En pers­pec­tive, l’un de ceux qui ont le meilleur tennis du monde. L’année dernière, cepen­dant, il a manqué de conti­nuité, d’ordre et d’un peu de confiance en soi, ce qui a fait qu’il n’a pu s’ex­primer à son meilleur niveau que de façon spora­dique. Mais ce n’était qu’une ques­tion de conti­nuité et Tartarini travaillait déjà à donner de la conti­nuité à ces qualités. »