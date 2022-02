Forcément touché et ému par les larmes de Juan Martin Del Potro annon­çant la fin probable de sa grande carrière, Alex Corretja, ancien 2e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Eurosport depuis de nombreuses années, a tenu à rendre un hommage publique et appuyé à l’Argentin sur son compte Instagram.

« Ton service nous a impres­sionnés, ton coup droit nous a fait tomber amou­reux, ton charisme nous a accro­chés, et ton cœur nous a conquis ! Juan Martin Del Potro je te souhaite le meilleur pour la suite, tu vas beau­coup manquer au tennis, et à moi qui t’ai inter­viewé à de multiples reprises pour Eurosport, il me manquera beau­coup d’en­trer dans un grand court central et de ne pas te trouver de l’autre côté à m’at­tendre avec ta simpli­cité et ta sympa­thie ! Merci Delpo ! »