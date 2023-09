Novak Djokovic a écrit une nouvelle page d’Histoire dimanche en rempor­tant à l’US Open un 24e titre du Grand Chelem, égalant ainsi le record absolu de Margaret Court. Le consul­tant d’Eurosport Alex Corretja a surtout insisté sur la force mentale du Serbe de 36 ans.

« Il a le senti­ment au fond de lui qu’il peut conti­nuer à aller de l’avant. Cette année, il a montré qu’il était le meilleur. J’ai été très surpris lors­qu’il a gagné Roland‐Garros, rien qu’à sa façon de jouer. Dimanche encore, il a beau­coup souf­fert et s’est battu, mais il a été très précis dans les moments impor­tants. Il a montré pour­quoi il a 24 titres du Grand Chelem, et c’est quelque chose d’ir­réel. C’est très diffi­cile à expli­quer parce que ce qu’il a accompli, nous n’y aurions jamais pensé. Je pense que c’est incroyable et je suis très ému pour lui. En tant qu’être humain, il a montré à de nombreuses reprises qu’il pouvait aller très loin, et j’ap­précie cela. »