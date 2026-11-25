Rafael Jódar a réalisé une saison plus qu’exceptionnelle, passant de la 160e place mondiale en début d’année à une qualification pour le tournoi des maîtres, qui s’est déroulé à Turin la semaine dernière.
Malheureusement pour lui, l’Espagnol a perdu ses trois matchs de poule, semblant à bout de forces, aussi bien physiquement que mentalement.
Interrogé à ce sujet par Mundo Deportivo, Àlex Corretja est revenu sur la formidable saison du prodige espagnol, tout en affichant sa confiance pour 2027. Selon lui, le jeune joueur a toutes les qualités pour poursuivre sur sa lancée.
« Avec son père, ils devront d’abord analyser ce qui s’est passé au cours de cette première saison, qui a été extrêmement positive. Comme ils sont très ambitieux, ils en voudront certainement davantage. Ce qui me préoccupe, ce n’est pas de savoir s’il gagnera plus ou moins de matchs l’année prochaine, mais plutôt de savoir quelle direction ils souhaiteront prendre, dans quels domaines ils voudront progresser et s’ils jugeront opportun ou non d’intégrer quelqu’un à leur équipe. C’est une décision qui leur appartient, à Rafa père et à Rafa fils, à l’entraîneur et au joueur. Il est vrai que cela attire l’attention de voir son père seul dans le box, alors que les autres joueurs sont entourés de beaucoup de monde. Mais certains se demandent aussi si ces derniers ont réellement besoin d’autant de personnes. C’est quelque chose de très personnel, il n’existe pas de méthode universelle. Rien ne permet d’affirmer qu’une approche est parfaite et qu’une autre ne l’est pas. Chaque joueur a ses propres sensations », a déclaré Àlex Corretja.
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 10:11