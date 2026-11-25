Rafael Jódar a réalisé une saison plus qu’exceptionnelle, passant de la 160e place mondiale en début d’année à une quali­fi­ca­tion pour le tournoi des maîtres, qui s’est déroulé à Turin la semaine dernière.

Malheureusement pour lui, l’Espagnol a perdu ses trois matchs de poule, semblant à bout de forces, aussi bien physi­que­ment que mentalement.

Interrogé à ce sujet par Mundo Deportivo, Àlex Corretja est revenu sur la formi­dable saison du prodige espa­gnol, tout en affi­chant sa confiance pour 2027. Selon lui, le jeune joueur a toutes les qualités pour pour­suivre sur sa lancée.

« Avec son père, ils devront d’abord analyser ce qui s’est passé au cours de cette première saison, qui a été extrê­me­ment posi­tive. Comme ils sont très ambi­tieux, ils en voudront certai­ne­ment davan­tage. Ce qui me préoc­cupe, ce n’est pas de savoir s’il gagnera plus ou moins de matchs l’année prochaine, mais plutôt de savoir quelle direc­tion ils souhai­te­ront prendre, dans quels domaines ils voudront progresser et s’ils juge­ront opportun ou non d’intégrer quelqu’un à leur équipe. C’est une déci­sion qui leur appar­tient, à Rafa père et à Rafa fils, à l’entraîneur et au joueur. Il est vrai que cela attire l’attention de voir son père seul dans le box, alors que les autres joueurs sont entourés de beau­coup de monde. Mais certains se demandent aussi si ces derniers ont réel­le­ment besoin d’autant de personnes. C’est quelque chose de très personnel, il n’existe pas de méthode univer­selle. Rien ne permet d’affirmer qu’une approche est parfaite et qu’une autre ne l’est pas. Chaque joueur a ses propres sensa­tions », a déclaré Àlex Corretja.