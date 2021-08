Dans son inter­view accordée à Marca, Alex Corretja a lâché quelques infor­ma­tions sur l’état d’es­prit de Rafael Nadal et a égale­ment évoqué le cas Roger Federer, opéré une nouvelle fois au genou. Le double‐finaliste de Roland‐Garros reste parti­cu­liè­re­ment confiant pour le maestro de 40 ans…

« Je pense qu’il veut tirer le meilleur parti de son tennis restant. Il ne veut pas prendre sa retraite par la petite porte, il veut le faire en jouant. Ils sont trop bons pour se retirer par la porte de derrière. A Wimbledon, à 50%, il atteint les quarts de finale. Il peut penser que s’il va bien, il a encore une chance de gagner là‐bas. Son inten­sité et sa vitesse de balle sont toujours plus élevées que les autres. Je pense que les trois du Big 3 sentent qu’ils dépendent plus d’eux que des autres, même s’ils savent que Medvedev, Tsitsipas et Zverev tiennent leur rythme pendant trois, quatre heures. Il y a deux ans, c’était impos­sible », a analysé le consul­tant d’Eurosport Espagne.