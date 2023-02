Pour Eurosport, Alex Corretja a salué le profes­sion­na­lisme et la longé­vité de Novak Djokovic, unique recordman depuis ce lundi du nombre de semaines passées à la première place mondiale. Le Serbe est resté au total plus de sept ans au sommet du tennis. Un chiffre pharamineux.

« Il faut faire atten­tion à ce que l’on mange, à la récu­pé­ra­tion et à la façon dont on se prépare. C’est pour­quoi je suis très impres­sionné. Vous devez faire face à des situa­tions tota­le­ment diffé­rentes. Il ne s’agit pas seule­ment de jouer au tennis. Il s’agit de voyager à travers le monde, de s’adapter à diffé­rents pays et diffé­rentes surfaces, d’ac­cepter toute la pres­sion et toutes les attentes de l’ex­té­rieur. Bien sûr, on se consi­dère toujours comme une personne privi­lé­giée parce que l’on fait ce que l’on aime, et que c’est bien payé. Mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas un gros enga­ge­ment, vous savez. Garder ce profes­sion­na­lisme pendant si long­temps, c’est excep­tionnel », a souligné l’ex‐double fina­liste de Roland‐Garros.