Interrogé par nos confrères d’Eurosport sur le phéno­mène Carlos Alcaraz, récem­ment titré à Miami et auteur d’un bilan de 15 victoires pour 2 défaites en 2022, Alex Corretja voit déjà très loin pour l’Espagnol de 18 ans en esti­mant qu’il peut remporter son premier Grand Chelem à Roland‐Garros dès cette année.

« Sa régu­la­rité est tout simple­ment incroyable. Son coup droit est énorme, mais son revers… il s’est telle­ment amélioré qu’il joue à plat, et il peut changer de direc­tionà tout moment. Bien sûr, quand il court vers la balle, il est très explosif. Il peut dicter sa loi, mais en même temps, quand il doit défendre et s’ac­cro­cher, il le fait. C’est quelque chose que tout le monde n’a pas. Alcaraz, c’est sûr, a les deux, donc c’est incroyable, et son atti­tude, c’est toujours génial. Maintenant, il doit contrôler son calen­drier, il doit savoir où il veut être à son apogée. Donc, vous avez cette fraî­cheur, mais aussi, vous avez besoin d’un peu d’ex­pé­rience. Il a de réelles chances de remporter Roland Garros, c’est certain. Il sera parmi les trois ou quatre premiers joueurs à remporter le tournoi. »