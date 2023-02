Alex Corretja a bien voulu examiner le cas Carlos Alcaraz bientôt de retour sur les courts. Pour Alex, Carlito a payé ses efforts mais il sera bien de retour.

« Je pense que le gros effort qu’il a fait pour gagner l’US Open, pour devenir numéro un mondial, tout ça, c’est normal que ça demande beau­coup d’énergie et ça demande aussi un peu de temps pour comprendre ce qui se passe quand on est numéro un et les attentes. Il sera bientôt de nouveau prêt. Je ne pense pas qu’il devrait être obsédé par le fait d’être le numéro un mondial. Je ne pense pas que son objectif actuel doit être de défendre cette posi­tion, car sinon, ce serait autre chose. Non seule­ment une pres­sion, mais aussi un poids supplé­men­taire sur vos épaules dont vous n’avez pas besoin si jeune, à cet âge‐là »