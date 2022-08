Corretja : « Alcaraz va gagner des Grands Chelems et être numéro un mondial, c’est sûr. Il est prêt »

À quelques jours du début de l’édi­tion 2022 de l’US Open, Alex Corretja s’est exprimé sur Eurosport à propos de son jeune compa­triote Carlos Alcaraz, déjà 4e joueur mondial et promis à un avenir radieux.

« Ce que Carlos fait, c’est incroyable. Je veux dire, il est numéro quatre mondial et il a joué un excellent tennis toute la saison. Quand il a terminé Roland‐Garros, je pense qu’il avait besoin de temps pour se remettre de tout ce qu’il a fait. À wimbledon, il a perdu contre Sinner parce qu’il jouait un très bon tennis. Et puis cet été, il a joué, ok, il n’a pas gagné ces tour­nois (Umag et Hambourg, ndlr). Mais, je veux dire, il a joué de manière incroyable. Et je ne suis pas du tout inquiet. Il va gagner des grands chelems et il va être numéro un, c’est sûr. il est prêt. »