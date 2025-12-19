AccueilATPCorretja, après la fin de l'association Alcaraz-Ferrero : "La philosophie de Sinner...
Corretja, après la fin de l’as­so­cia­tion Alcaraz‐Ferrero : « La philo­so­phie de Sinner et celle de Juan Carlos sont plus compatibles »

Invité de l’émis­sion El Larguero pour évoquer la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Alex Corretja a été inter­rogé sur un impro­bable asso­cia­tion entre Ferrero et… Jannik Sinner !

« Si Ferrero pour­rait un jour entraîner Sinner ? Je n’y crois pas (rires). Mais la philo­so­phie de Sinner et celle de Ferrero sont plus compa­tibles. Ce ne sont pas deux robots, ce sont deux personnes qui s’in­té­ressent beau­coup au tennis et à tous ses aspects. Pour l’ins­tant, je pense que Juanki a besoin de temps pour la réflexion, de calme et de tran­quillité, de rester chez lui et d’ap­pré­cier son parcours, qui a été excep­tionnel à mes yeux. »

Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 12:58

