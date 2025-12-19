Invité de l’émission El Larguero pour évoquer la fin de la collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Alex Corretja a été interrogé sur un improbable association entre Ferrero et… Jannik Sinner !
😳💥 ¿Se imagina @alexcorretja74 que Ferrero acabase entrenando a Sinner ?— El Larguero (@ellarguero) December 17, 2025
🫣 « Esa sí que no la veo… »
🤝🎾 « La filosofía de Sinner y la de Ferrero casan más. Son dos personas a las que les interesa mucho el tenis. Debe valorar lo que ha hecho porque ha sido excepcional » pic.twitter.com/GmZCkhoPhv
« Si Ferrero pourrait un jour entraîner Sinner ? Je n’y crois pas (rires). Mais la philosophie de Sinner et celle de Ferrero sont plus compatibles. Ce ne sont pas deux robots, ce sont deux personnes qui s’intéressent beaucoup au tennis et à tous ses aspects. Pour l’instant, je pense que Juanki a besoin de temps pour la réflexion, de calme et de tranquillité, de rester chez lui et d’apprécier son parcours, qui a été exceptionnel à mes yeux. »
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 12:58