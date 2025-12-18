Interrogé par la Cadena SER sur la fin de colla­bo­ra­tion inat­tendue entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, l’an­cien numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, n’a pas caché une certaine déception.

🎾💔 La ruptura entre Alcaraz y Ferrero, con @alexcorretja74



🫂⛔️ « Este binomio ha sido una MARAVILLA para el tenis español. No se debería haber acabado tan pronto, creo que quedaban cosas por sacar »



💥 « Ha sido un golpe duro para la carrera profe­sional » pic.twitter.com/tBcAacWEI5 — El Larguero (@ellarguero) December 17, 2025

« Je pense qu’il avait avec lui un ange gardien, quel­qu’un qui le compre­nait parfai­te­ment. Ce duo a été merveilleux pour tout le monde, pour le tennis espa­gnol et pour eux deux, et honnê­te­ment, je pense que même s’il y avait des diffé­rences et qu’il est vrai que l’un est un peu plus strict (Ferrero), l’autre plus flexible (Samuel Lopez), je n’avais pas l’im­pres­sion que cela devait s’ar­rêter. Pour moi, tout n’avait pas été exploité et c’est le senti­ment que cela me laisse. C’est pour­quoi je pense que c’est diffi­cile pour les deux. Ils vont devoir s’adapter, mais Ferrero va rester chez lui et Carlitos a l’Open d’Australie dans un mois, ce qui va le faire mûrir et grandir. Je pense que nous allons même voir un Alcaraz plus sérieux que celui auquel nous étions habi­tués, car pour moi, cela a été un coup dur dans sa vie profes­sion­nelle et il va devoir le gérer. »