Interrogé par la Cadena SER sur la fin de collaboration inattendue entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, l’ancien numéro 2 mondial et double finaliste de Roland‐Garros, Alex Corretja, n’a pas caché une certaine déception.
🎾💔 La ruptura entre Alcaraz y Ferrero, con @alexcorretja74— El Larguero (@ellarguero) December 17, 2025
🫂⛔️ « Este binomio ha sido una MARAVILLA para el tenis español. No se debería haber acabado tan pronto, creo que quedaban cosas por sacar »
💥 « Ha sido un golpe duro para la carrera profesional » pic.twitter.com/tBcAacWEI5
« Je pense qu’il avait avec lui un ange gardien, quelqu’un qui le comprenait parfaitement. Ce duo a été merveilleux pour tout le monde, pour le tennis espagnol et pour eux deux, et honnêtement, je pense que même s’il y avait des différences et qu’il est vrai que l’un est un peu plus strict (Ferrero), l’autre plus flexible (Samuel Lopez), je n’avais pas l’impression que cela devait s’arrêter. Pour moi, tout n’avait pas été exploité et c’est le sentiment que cela me laisse. C’est pourquoi je pense que c’est difficile pour les deux. Ils vont devoir s’adapter, mais Ferrero va rester chez lui et Carlitos a l’Open d’Australie dans un mois, ce qui va le faire mûrir et grandir. Je pense que nous allons même voir un Alcaraz plus sérieux que celui auquel nous étions habitués, car pour moi, cela a été un coup dur dans sa vie professionnelle et il va devoir le gérer. »
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 08:41