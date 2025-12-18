AccueilATPCorretja, après la séparation entre Alcaraz et Ferrero : "Je pense qu'à...
ATP

Corretja, après la sépa­ra­tion entre Alcaraz et Ferrero : « Je pense qu’à l’Open d’Australie dans un mois, nous allons voir un Carlos plus sérieux que celui auquel nous étions habi­tués, car pour moi, c’est un coup dur dans sa vie profes­sion­nelle et il va devoir le gérer »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Interrogé par la Cadena SER sur la fin de colla­bo­ra­tion inat­tendue entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, l’an­cien numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, n’a pas caché une certaine déception. 

« Je pense qu’il avait avec lui un ange gardien, quel­qu’un qui le compre­nait parfai­te­ment. Ce duo a été merveilleux pour tout le monde, pour le tennis espa­gnol et pour eux deux, et honnê­te­ment, je pense que même s’il y avait des diffé­rences et qu’il est vrai que l’un est un peu plus strict (Ferrero), l’autre plus flexible (Samuel Lopez), je n’avais pas l’im­pres­sion que cela devait s’ar­rêter. Pour moi, tout n’avait pas été exploité et c’est le senti­ment que cela me laisse. C’est pour­quoi je pense que c’est diffi­cile pour les deux. Ils vont devoir s’adapter, mais Ferrero va rester chez lui et Carlitos a l’Open d’Australie dans un mois, ce qui va le faire mûrir et grandir. Je pense que nous allons même voir un Alcaraz plus sérieux que celui auquel nous étions habi­tués, car pour moi, cela a été un coup dur dans sa vie profes­sion­nelle et il va devoir le gérer. »

Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 08:41

Article précédent
Kiko Navarro, premier coach d’Alcaraz, au sujet du départ de Ferrero : « Ceux qui ont pris cette déci­sion, autres que Carlos, doivent avoir leurs raisons, que j’ignore pour l’instant »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.