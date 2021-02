Dans une chro­nique publiée sur Sport.es, l’an­cien double fina­liste à Roland‐Garros, Alex Corretja, prend la défense de Novak Djokovic. Ce der­nier est sou­vent accu­sé de men­tir sur ses bles­sures, encore plus après le der­nier Open d’Australie. L’Espagnol estime que le Serbe ne bluffe pas, et qu’il est seule­ment rat­tra­pé par ses ambi­tions pharaoniques…

« Avec les chiffres en main et en voyant tout ce qu’il apporte socia­le­ment, il devrait être une véri­table idole des masses, et il l’est, mais sûre­ment moins qu’il ne le mérite ou, du moins, c’est mon opi­nion et ma per­cep­tion. Ses atti­tudes et ses mul­tiples réac­tions sur le court ont fait de lui une cible de « Nadalistas » ou de « Federistas », ou sim­ple­ment de fans de ten­nis. Il est vrai qu’à de nom­breuses reprises, ses bles­sures ont été dif­fi­ciles à jus­ti­fier et à com­prendre quand plus tard on le voit concou­rir à cent pour cent comme si de rien n’é­tait. À mon avis, tel est son niveau d’an­xié­té et d’an­goisse, cau­sé par son per­fec­tion­nisme sa volon­té de deve­nir le meilleur de l’his­toire. C’est dom­mage, car cela res­semble à l’his­toire de Pedrito et du loup, et au final, même si c’est vrai, beau­coup de gens ont de plus en plus de mal à croire à ses maux phy­siques. Même si je com­prends que cela génère un débat, je ne com­prends pas très bien quelle serait la rai­son de feindre ce type de gêne, d’au­tant plus que, à de nom­breuses reprises, elles appa­raissent dans des matchs appa­rem­ment confor­tables pour le numé­ro un mon­dial. En tout cas, vous ne pou­vez pas ache­ter du cha­risme, ou vous l’a­vez ou vous ne l’a­vez pas, c’est quelque chose qui va au‐delà des résul­tats, et je pense que Djokovic en a beau­coup, mais à mon avis, moins qu’il ne le vou­drait par­fois en avoir. Novak est unique et le com­pa­rer à Rafa et Roger semble être une perte de temps. Tous les trois, avec leurs forces et leurs fai­blesses, sont une béné­dic­tion pour ceux d’entre nous qui aiment le sport et la vie en géné­ral », peut‐on lire en par­tie dans cet article d’Alex Corretja.